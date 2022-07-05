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1 час назад

Без мучений и силы воли: 7 способов, которые помогут побороть тягу к сладкому

WomanHit.ru

Как взять под контроль питание, если постоянно тянет на сладенькое. Сила воли — это отлично, но бороться с сахарной зависимостью очень сложно. Поэтому специалисты не советую полагаться на свою настойчивость, а побороться с тягой к сладкому более надежными способами.

7 способов, которые помогут побороть тягу к сладкому
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Не пропускайте завтрак

Видео дня

По статистике, те, кто отказывается от еды утром в течение дня чувствует постоянный голод и жаждет перекусить чем-нибудь сладким. Старайтесь поесть хоть что-нибудь после пробуждения, пусть это будет одно яйцо, смузи или что-то легкое, организм весь день будет работать нормально, а тяга к сладкому снизится.

Увеличьте употребление хрома

Иногда тяга к сладкому обусловлена недостатком микроэлементов. Мы принимаем за желание съесть еще одно пирожное необходимость тела в хроме и магнии. Попробуйте добавить продукты, богатые этими веществами в свой рацион. Много хрома содержится в белой и красной рыбе, морепродуктах, утином мясе, говяжьей печени, перепелиных яйцах, брокколи, кукурузе, спелых помидорах, свекле и перловой крупе.

После консультации с врачом можно начать принимать хром в форме БАДов.

Ешьте полезные жиры

По исследованиям, те, кто ежедневно съедает достаточное количество жиров меньше нуждается в сахаре. Они дают долгое чувство сытости и отбивают желание перекусить шоколадкой. Полезные жиры содержатся в авокадо, оливковом масле, рыбе, орехах, семенах.

Принимайте пробиотики

Иногда именно дисбаланс микрофлоры кишечника вызывает постоянную тягу к сладкому. Начав принимать пробиотики, можно восстановить микрофлору, а как следствие, желание купить очередную пачку печенья заметно снизится.

Высыпайтесь

Этот совет может звучать банально, но стресс от недосыпа накапливается в организме. Тело стремится к комфорту и требует поощрения в виде шоколадки. Чтобы нормализовать сон, следуйте простому правилу: ложитесь не в тот день, когда вам нужно проснуться.

Получайте достаточно энергии

Низкокалорийные диеты эффективны, но ведут к неминуемому срыву. Именно от недостатка энергии и снижения глюкозы в крови организм может настойчиво просить сладкого. Если вы решили похудеть с помощью подсчета калорий, следите, чтобы дефицит составлял не более 20% от необходимого. Иногда корректируйте нужные цифры: они будут снижаться по мере избавления от лишнего.

Пейте в течение дня

И снова банально, но часто мы принимаем жажду за голод. Лучше выпивать напитки, не содержащие кофеин. Он провоцирует резкий скачок инсулина.

Здоровье,
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