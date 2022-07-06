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43 минуты назад

Косметолог раскрыла россиянам опасность народных средств при солнечных ожогах

Lenta.ru

Косметолог из Самары Кристина Копылова раскрыла россиянам опасность популярных народных способов лечения солнечных ожогов. Ее рекомендации приводит KP.RU.

Раскрыта опасность народных средств при солнечных ожогах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одним из самых распространенных средств для обгоревшей кожи является сметана. По мнению специалиста, данный продукт, как и масло, образует на поверхности раны пленку, которая создает парниковый эффект. По этой причине процессы регенерации замедляются, следовательно, заживление занимает больше времени.

Копылова предупреждает, что использование жирного крема также не спасает от солнечных ожогов и даже может нанести вред.

«Здесь то же самое, что с маслами и сметаной — создается парниковый эффект, кожа преет, и влага не может испаряться. Все, что кожа из себя выводит, ей приходится принимать обратно, а это может грозить серьезными дерматологическими заболеваниями», — утверждает она.

Помимо того, в сети часто рекомендуют прикладывать лед к пораженным участкам. Считается, что разница температур снимает боль и другие выраженные симптомы. Косметолог подчеркивает, что данный способ действительно работает при соблюдении мер предосторожности.

«Во-первых, нельзя протирать льдом горячее лицо, когда вы только пришли с пляжа, лучше дождаться утра следующего дня. Кроме того, кубик льда нужно водить строго по массажным линиям лица не больше одного-двух раз. Не нужно тереть лед до тех пор, пока он не растает, это может создать риск заработать спазм и увеличить ломкость сосудов», — предупреждает Копылова.

В июне жительницы Великобритании случайно уснули на открытом солнце и остались с отекшими лицами томатного цвета. Девушки провели пять часов под прямыми солнечными лучами на пляже, после чего почувствовали недомогание. У сестер отмечались такие симптомы, как головная боль, рвота и волдыри на пораженных участках кожи.

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