Раскрыта опасность народных средств при солнечных ожогах

«Во-первых, нельзя протирать льдом горячее лицо, когда вы только пришли с пляжа, лучше дождаться утра следующего дня. Кроме того, кубик льда нужно водить строго по массажным линиям лица не больше одного-двух раз. Не нужно тереть лед до тех пор, пока он не растает, это может создать риск заработать спазм и увеличить ломкость сосудов», — предупреждает Копылова.