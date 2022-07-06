Девушка 500 раз попала в больницу из-за смеха, еды, насекомых и других причин

Жительница Великобритании рассказала о жизни с сильной аллергией, из-за которой она за девять лет оказывалась в больнице более 500 раз. Смертельно опасная реакция может начаться у нее из-за смеха, сильных эмоций, еды, травм, укусов насекомых, растений, чистящих средств, ароматических свечей и других причин, пишет Daily Mirror.

27-летняя Наташа Коутс впервые пережила анафилактический шок, когда ей было 18 лет. Девушка находилась на большом мероприятии и внезапно почувствовала дрожь, головокружение и затрудненное дыхание. Ее срочно госпитализировали, и после беседы с врачами она решила, что подобное вряд ли повторится. Однако в течение следующих двух недель после случившегося она еще восемь раз попадала в больницу с теми же симптомами.

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После двух лет обследований и наблюдений у британки диагностировали синдром активации тучных клеток. При контакте с аллергеном иммуноглобулин Е (IgE) через собственный рецептор взаимодействует с тучной клеткой, стимулируя их и базофилы выделять медиаторы, такие как гистамин, запуская аллергический ответ. В результате может возникнуть анафилаксия, представляющая реальную угрозу для жизни.

По словам девушки, она никогда не знает, что именно вызовет аллергию. Ее состояние может ухудшаться даже из-за сильных эмоций, таких как радость, гнев или печаль. Любые изменения эмоционального фона вызывают стресс, в результате которого активируется аллергическая реакция.

Коутс вспоминает, что однажды у нее сильно распухли язык и горло, когда она посмеялась с друзьями.

«Один из друзей вызвал скорую помощь, а другой помог мне использовать эпинефрин, чтобы я не задохнулась, — рассказывает она. — Они гладили меня по волосам и говорили, что со мной все будет в порядке. Затем я потеряла сознание, и меня увезли в реанимацию. Отличный конец ночной тусовки».

Устав от жизни в постоянном напряжении, девушка в 20 лет спланировала собственные похороны: она придумала, как будет выглядеть прощание и какая при этом будет играть музыка. Несмотря на болезнь, Коутс старается радоваться жизни, но не скрывает, что порой это дается нелегко. Она признается, что ей помогает поддержка и участие семьи и друзей.