Названы продукты, которые приводят к ожирению в области талии

Употребление рафинированной еды, насыщенной жирами, в сочетании с сахаром или солью может привести к ожирению в области талии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Специалист подчеркивает, что ожирение в области талии свойственно как мужчинам, так и женщинам.
"У женщин избыток отложений в брюшной полости начинает формироваться в возрасте 45+. Однако за последние годы ситуация изменилась. Юные девочки начиная с пубертатного возраста приобретают избыточный вес, зачастую у многих из них жир уже начинает откладываться не только в области бедер и ягодиц, но и в абдоминальной зоне", – говорит диетолог. "Абдоминальное ожирение формируется как результат беспорядочного питания с длительными голодными отрезками времени и участием в основном рафинированной еды, перенасыщенной жирами, в сочетании с сахаром или солью",
– Маргарита Королева, врач-диетолог, доктор медицинских наук.
В частности, к ожирению в области талии может привести употребление высокоуглеводных продуктов, например мучных изделий, отмечает специалист.
"Включая все хлебобулочные изделия, пряники, печенья и, безусловно, кондитерские изделия",
– указала Королева.
К жирным продуктам, в которых содержится соль, специалист относит сосиски, сардельки и колбасные изделия.