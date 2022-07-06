Названы продукты, которые приводят к ожирению в области талии

"У женщин избыток отложений в брюшной полости начинает формироваться в возрасте 45+. Однако за последние годы ситуация изменилась. Юные девочки начиная с пубертатного возраста приобретают избыточный вес, зачастую у многих из них жир уже начинает откладываться не только в области бедер и ягодиц, но и в абдоминальной зоне", – говорит диетолог. "Абдоминальное ожирение формируется как результат беспорядочного питания с длительными голодными отрезками времени и участием в основном рафинированной еды, перенасыщенной жирами, в сочетании с сахаром или солью",