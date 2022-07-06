Топ-5 причин чем опасен загар

Лето в самом разгаре и, пока наше солнце светит на все 30 с лишним градусов, нужно успевать получать летний загар. После долгих месяцев холода организм нуждается в солнечных лучах и, конечно же, в витамине D. Но не обгореть при этом и не нанести вред своему организму бывает сложно. Вероятно, вы будете неприятно удивлены тем, что, при всей своей популярности, сам процесс загара вреден.
Вам известно, что загар сам по себе является защитной реакцией организма на ультрафиолетовое излучение? Наша кожа и организм начинают бороться и бросают все силы на то, чтобы создать эффективный барьер. Он предотвращает обгорание. В итоге, наша иммунная система тоже страдает. Ведь все силы уходят на защиту кожи.
Также уже научно доказана взаимосвязь между количеством солнечных ожогов и вероятностью развития онкологических заболеваний — рака кожи. Поэтому необходимо наносить специальный крем, чтобы кожа не впитывала в себе вредные UV-лучи. Стоит обращать внимание на тот момент, когда покрасневшая кожа сходит и обожженные участки долгое время болят.
Наша кожа стареет быстрее! Казалось бы, мы получаем такой золотистый загар. Он делает нашу фигуру еще привлекательнее и всё отлично. Но наш организм по большей части состоит из воды. Солнце жарит нас так, что наша кожа, незаметно для нас, превращается в изюм, как виноград.
Под воздействием ультрафиолета происходит фотостарение. Тоже не особо приятный эффект — кожа обезвоживается настолько, что появляются морщины и пигментные пятна. Независимо от возраста, лицо и тело начнут покрываться некрасивыми коричневыми пятнами. И нет, это не те милые веснушки!
Загар также вызывает зависимость под названием танорексия. Это расстройство, проявляющееся в постоянном желании загорать. Человек не осознает, что его кожа уже имеет неестественный темный оттенок. Он даже недоволен естественным загаром. Также у таких людей могут быть пристрастия к соляриям. Они, в свою очередь, особенно опасны своим воздействием УФ-излучением на кожу.
Но это вовсе не значит, что теперь нельзя появляться на солнце. Загорать можно и даже нужно! Но всё должно быть в меру и с соблюдением условий безопасности.