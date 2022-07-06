Топ-5 причин чем опасен загар

Лето в самом разгаре и, пока наше солнце светит на все 30 с лишним градусов, нужно успевать получать летний загар. После долгих месяцев холода организм нуждается в солнечных лучах и, конечно же, в витамине D. Но не обгореть при этом и не нанести вред своему организму бывает сложно. Вероятно, вы будете неприятно удивлены тем, что, при всей своей популярности, сам процесс загара вреден.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Вам известно, что загар сам по себе является защитной реакцией организма на ультрафиолетовое излучение? Наша кожа и организм начинают бороться и бросают все силы на то, чтобы создать эффективный барьер. Он предотвращает обгорание. В итоге, наша иммунная система тоже страдает. Ведь все силы уходят на защиту кожи.

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Также уже научно доказана взаимосвязь между количеством солнечных ожогов и вероятностью развития онкологических заболеваний — рака кожи. Поэтому необходимо наносить специальный крем, чтобы кожа не впитывала в себе вредные UV-лучи. Стоит обращать внимание на тот момент, когда покрасневшая кожа сходит и обожженные участки долгое время болят.

Наша кожа стареет быстрее! Казалось бы, мы получаем такой золотистый загар. Он делает нашу фигуру еще привлекательнее и всё отлично. Но наш организм по большей части состоит из воды. Солнце жарит нас так, что наша кожа, незаметно для нас, превращается в изюм, как виноград.

Под воздействием ультрафиолета происходит фотостарение. Тоже не особо приятный эффект — кожа обезвоживается настолько, что появляются морщины и пигментные пятна. Независимо от возраста, лицо и тело начнут покрываться некрасивыми коричневыми пятнами. И нет, это не те милые веснушки!

Загар также вызывает зависимость под названием танорексия. Это расстройство, проявляющееся в постоянном желании загорать. Человек не осознает, что его кожа уже имеет неестественный темный оттенок. Он даже недоволен естественным загаром. Также у таких людей могут быть пристрастия к соляриям. Они, в свою очередь, особенно опасны своим воздействием УФ-излучением на кожу.