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40 минут назад

Эндокринолог: от еды зависит 90% успеха при занятиях спортом

Мир24

От еды зависит 90% успеха при занятиях спортом. В этом убеждена эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она назвала частые ошибки, которые допускают люди, посещая регулярные тренировки.

Эндокринолог: от еды зависит 90% успеха при занятиях спортом
Фото: Мир24Мир24

«Неправильный рацион может испортить всю пользу от хорошей физкультуры. Если ограничивать калории и при этом соблюдать баланс белков-жиров-углеводов, можно получить результат», – говорится в посте.

Доктор обратила внимание на завтрак, в меню которого есть апельсиновый сок. Как показывает практика, его любят пить многие приверженцы правильного питания. По словам врача, это не так полезно, потому что так в организм попадает много фруктозы, а это сахар, быстро вызывающий приступ голода. Еще он способствует накоплению жира.

Врач порекомендовала быть осторожными и с орехами, которые содержат большое количество жиров.

«Они очень полезны, их надо обязательно есть. Идеально – на завтрак по 1-2-3 штучки нескольких сортов», – написала Павлова.

Опасен и бекон на завтрак. Он содержит конечные продукты гликирования, которые наносят удар по молодости и здоровью, написала эндокринолог. Для долгого насыщения она советует в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы.

Здоровье,
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