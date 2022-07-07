Как защитить кожу от солнца: дерматолог поделилась простыми советами

Летнее солнце опасно для кожи, и ее обязательно нужно защищать. Как заявила в эфире телеканала «МИР 24» косметолог, дерматолог, руководитель медицинской клиники Натэла Гришина, эффективность солнцезащитного средства связана не с его формой, а с индексом защиты.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

«Не имеет значения, спрей это, крем или карандаш. Но людям, которым требуется дополнительная защита отдельных участков тела, где есть родинки, пигментные пятна, другие новообразования, мы рекомендуем на эти зоны поверх основного средства наносить стик. Это позволит сохранить защиту на этом участке дольше, в том числе и после контакта с водой», – пояснила эксперт.

Существуют также средства в форме масла. Они обеспечивают более равномерный загар и защищают кожу от пересыхания. Но с осторожностью их нужно использовать при аллергии на эфирные масла.

На пляжах и других солнечных местах до появления загара нужно использовать средства с максимальным уровнем защиты. Число индекса соответствует количеству минут, через которое средство нужно наносить повторно.

По словам дерматолога, защитные средства для пляжного отдыха включают в себя как физические, так и химические фильтры. Они защищают в том числе от ультрафиолетовых лучей, отраженных от воды. Для использования в мегаполисе существуют специальные средства. Их нужно наносить на кожу перед выходом на улицу. Если весной подойдет индекс защиты SPF15-20, то летом нужно использовать SPF50.