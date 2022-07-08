Диетолог назвала оптимальную дозу шоколада для здоровья

По ее словам, шоколад может стать отличным средством для укрепления здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, если знать правила его употребления. В первую очередь, важно не есть его в больших количествах. Соломатина утверждает, что оптимальная доза — это четыре ломтика в день. При этом она советует учитывать, что пользу может принести только натуральный шоколад, в котором содержание какао-бобов составляет не менее 60 процентов.