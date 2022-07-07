Эксперт рассказала о пользе танцев для психики

Ученые доказали, что разучивание танцев положительно влияет на общее самочувствие человека. О пользе танцев, о том, как они сказываются на психике человека, его памяти и внимании, «Ленте.ру» рассказала автор методики развития памяти и внимания SMART&ART, специалист по работе мозга Лариса Шелудченко.

Эксперт отметила, что при занятии танцами задействуется гораздо больше структур, чем можно представить. Работает не только мышечно-костный аппарат, но и мозг в целом, потому что его задача — внимательно, особенно если происходит разучивание движений, повторять действия, соблюдать ритм, синхронность и так далее. При этом, по словам Ларисы Шелудченко, развивается и устойчивость внимания, и навык быстрого переключения внимания, поскольку разучивание танца — это длительный процесс, а движения в танце обычно повторяющиеся (так называемые «связки»).

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Собеседница «Ленты.ру» добавила, что во время танца одновременно задействованы разные зоны мозга, отвечающие за восприятие музыки, координацию тела, мышечной системы, за зрительное восприятие, тактильные ощущение и восприятие информации на слух.

Лариса Шелудченко обратила внимание на то, что у новичка в танцах кратковременная память во время занятий улучшается в среднем на пять процентов за счет стимуляции сразу нескольких зон головного мозга. По ее словам, получается что-то вроде «внутреннего массажа» мозга.

Она добавила, что если человек занимается танцами, эффективность любой интеллектуальной работы увеличивается в среднем на 10 процентов по сравнению с ситуацией, когда человек занимается только умственными нагрузками. При этом мозгу совершенно все равно, что это за танцы: и при разучивании вальса, и при разучивании танца из TikTok действуют одни и те же механизмы.

«У человека, который долго занимается танцами, механизм работает немного иначе. Со временем гормоны успокаиваются, эндорфин вырабатывается в меньших количествах, но объем кратковременной памяти у людей, которые долго занимаются танцами, в среднем выше на 25 процентов, чем у людей, которые ими не занимаются. То есть танцоры лучше запоминают слова, имена, даты и так далее», — говорит эксперт.