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1 час назад

Диетолог Смит заявила о пользе персиков при запорах

Слово и Дело

Учеными доказана польза фруктов для здоровья. Один из них особенно полезен. Ведь он способствует долголетию и препятствует развитию рака.

Диетолог Смит заявила о пользе персиков при запорах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Речь идет о персиках. Они могут похвастаться большим количеством преимуществ для поддержания здоровья сердца, а также иммунной системы в целом, заявила диетолог Максин Смит из клиники Кливленда.

«Растворимая клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать уровень холестерина. Нерастворимая клетчатка помогает пищеварению и предотвращает запоры»,

— подчеркнула специалист.

Персики богаты на витамин C, пишет Express. Также в них содержатся антиоксиданты, которые помогают в борьбе с заболеваниями сердца, раком. К тому же они препятствуют инсультам, отмечает LIVE24. Также персики полезны для тех, кто хочет сохранить зрение.

Здоровье,
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