Диетолог Смит заявила о пользе персиков при запорах

Учеными доказана польза фруктов для здоровья. Один из них особенно полезен. Ведь он способствует долголетию и препятствует развитию рака.

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Речь идет о персиках. Они могут похвастаться большим количеством преимуществ для поддержания здоровья сердца, а также иммунной системы в целом, заявила диетолог Максин Смит из клиники Кливленда.

«Растворимая клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать уровень холестерина. Нерастворимая клетчатка помогает пищеварению и предотвращает запоры»,

— подчеркнула специалист.