Врач раскрыла причины облысения у женщин

Российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала о главных причинах облысения у женщин. Комментарии эксперта приводит издание "Доктор Питер".
Так, медик отметила, что с возрастом у представительниц слабого пола повышается чувствительность к мужским половым гормонам — андрогенам.
"Дело в том, что лысеем мы все, но особенно активно и заметно процесс может протекать у людей с лишним весом, различными нарушениями углеводного обмена",
— заявила Волкова.
Эксперт также добавила, что к облысению у женщин могут привести и стресс, дефицит белка и нарушение кровообращения в коже головы.
Для тех, кто столкнулся с такой проблемой, Волкова порекомендовала записаться на консультацию к гинекологу, обратиться за помощью к косметологу, а также делать массаж головы на регулярной основе.
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