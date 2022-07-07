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59 минут назад

Врач раскрыла причины облысения у женщин

Мария Иглина

Российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала о главных причинах облысения у женщин. Комментарии эксперта приводит издание "Доктор Питер".

Врач раскрыла причины облысения у женщин
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, медик отметила, что с возрастом у представительниц слабого пола повышается чувствительность к мужским половым гормонам — андрогенам.

"Дело в том, что лысеем мы все, но особенно активно и заметно процесс может протекать у людей с лишним весом, различными нарушениями углеводного обмена",

— заявила Волкова.

Эксперт также добавила, что к облысению у женщин могут привести и стресс, дефицит белка и нарушение кровообращения в коже головы.

Для тех, кто столкнулся с такой проблемой, Волкова порекомендовала записаться на консультацию к гинекологу, обратиться за помощью к косметологу, а также делать массаж головы на регулярной основе.

Ранее были названы главные ошибки при похудении.

Здоровье,Екатерина Волкова,
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