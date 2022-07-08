Эксперты рассказали, какой фрукт снижает кровяное давление

Повышенным давлением зачастую страдают люди с опасными проблемами со здоровьем.

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Диетологи заявляют, что необязательно принимать лекарства для снижения давления. В этом могут помочь полный отказ от курения и регулярные занятия спортом, а также смена рациона.