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1 час назад

Эксперты рассказали, какой фрукт снижает кровяное давление

Волгоградская правда

Повышенным давлением зачастую страдают люди с опасными проблемами со здоровьем.

Эксперты рассказали, какой фрукт снижает кровяное давление
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Диетологи заявляют, что необязательно принимать лекарства для снижения давления. В этом могут помочь полный отказ от курения и регулярные занятия спортом, а также смена рациона.

В первую очередь в него нужно добавить бананы, сообщает ETNT. Эксперты рассказали, что в этом фрукте содержится большое количество калия, который понижает воздействие натрия на организм. Частое употребление бананов способно регулировать объем крови и жидкости в человеческом организме.

Здоровье,
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