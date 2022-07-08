Диетолог объяснил, почему стоит пить бутилированную воду

— В питьевой воде по нормам может быть небольшое количество бактерий, примерно три тела на литр. Скорее всего, в бутилированной воде их не будет, так как ее добывают из глубоких скважин и артезианских источников. Там бактерии просто не живут. А водопроводную воду берут из открытых водоемов с применением очистки, — сказал он.