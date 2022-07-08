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1 час назад

Врач-невролог Шубин заявил о безвредности соленого сала

Родной городиещё 1

Доктор развеял мифы о вреде холестерина, содержащегося в соленом сале. В обществе бытует мнение, что сало опасно для здоровья из-за высокого содержания жира. Однако это всего лишь миф, заявил доктор Шубин в эфире телепередачи на федеральном канале.

Невролог заявил о безвредности соленого сала
Фото: Родной городРодной город

Невролог рассказал о многочисленных исследованиях, которые подтверждают, что холестерин, содержащийся в сале, не приносит вреда организму. Более того, это вещество является своеобразным строительным материалом для клеток и способствует улучшению мужского здоровья. Также доктор объяснил, что в 100 г сала содержится 50% от суточной нормы витамина D, а жиры в этом мясном продукте никак не провоцируют развитие атеросклероза.

Употребление сала, по словам Шубина, снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, сало имеет длительный срок хранения. В морозильной камере этот продукт может храниться до 1 года, при этом не теряя своих полезных качеств.

Здоровье,
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