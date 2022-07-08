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3 часа назад

Сомнолог объяснил, как недостаток сна сказывается на наборе веса

Вечерняя Москва

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о том, как недостаток сна сказывается на весе.

Сомнолог объяснил, как недостаток сна сказывается на наборе веса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Ночью продуцируется гормон роста, и он отвечает за превращение энергии в мышечную ткань. Если сон хуже, глубоких стадий нет, то падает продукция гомона, и жир из запасов не забирается, не превращается в энергию и не уходит в мышцы. Ухудшение качества сна повышает аппетит, так как снижается чувствительность к гормонам, которые влияют на желание поесть. Это идеальная ситуация для набора массы тела, — рассказал доктор в интервью для YouTube-канала Яны Павлидис.

Он отметил, что перед сном лучше не пить кофе, чай, есть шоколад, так как кофеин может действовать 6-8 часов. При этом продуктов, которые обеспечивают хороший сон, не существует. Однако переедание однозначно плохо скажется на качестве сна, так как организм ночью будет заниматься не восстановлением, а перевариванием пищи.

Здоровье,Яна Павлидис,
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