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3 часа назад

Россиянам рассказали о вреде и пользе солнечного загара

Национальная Служба Новостей

Врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова заявила, что загаром является защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетового излучения, сообщает «Вечерняя Москва».

Терапевт рассказала о вреде и пользе солнечного загара
Фото: nsn.fmnsn.fm

По её словам, солнечные лучи способствуют выработке витамина D, серотонина и половых гормонов, а загар предохраняет кожу от чрезмерного воздействия солнца.

«С этой точки зрения загар — это хорошо»,

— отметила врач.

Кожевникова добавила, что чрезмерное ультрафиолетовое облучение может спровоцировать высыпания, зуд, волдыри и шелушения, а в худшем случае стать причиной развития рака кожи, и одной из самых агрессивных и злокачественных опухолей — меланомы.

Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что в жару могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания, сообщает RT.

Здоровье,
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