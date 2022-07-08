Терапевт рассказала о вреде и пользе солнечного загара

Врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова заявила, что загаром является защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетового излучения, сообщает «Вечерняя Москва».

Фото: nsn.fm nsn.fm

По её словам, солнечные лучи способствуют выработке витамина D, серотонина и половых гормонов, а загар предохраняет кожу от чрезмерного воздействия солнца.

«С этой точки зрения загар — это хорошо»,

— отметила врач.

Кожевникова добавила, что чрезмерное ультрафиолетовое облучение может спровоцировать высыпания, зуд, волдыри и шелушения, а в худшем случае стать причиной развития рака кожи, и одной из самых агрессивных и злокачественных опухолей — меланомы.