Что будет, если пить растворимый кофе каждый день

Многие вместо зернового кофе покупают растворимый и пьют его на ежедневной основе, а иногда и по несколько кружек в день. Насколько такая привычка опасна для здоровья? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Существует три вида растворимого кофе: порошкообразный, гранулированный и сублимированный. Они отличаются друг от друга по способу производства, но все они оказывают одинаковое влияние на организм.

Первое и самое распространенное последствие регулярного употребления растворимого кофе - это психологическая зависимость. Оказывается, в таком напитке кофеина гораздо больше, чем в натуральных зернах, из-за чего нервная система расшатывается еще больше, человек становится более раздражительным и начинает испытывать проблемы со сном. Кроме того, кофеин вымывает кальций из организма, из-за чего нередко появляются боли в коленях и локтях.

В растворимом кофе содержится хлорогеновая кислота. Она провоцирует накопление жировых клеток в тканях печени и негативно сказывается на работе сердца и сосудов, повышается давление, риск развития инфаркта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Еще если пить каждый день растворимый кофе, можно обзавестись болезнями ЖКТ: гастритом, язвой и повышенной кислотностью. Напиток сильно раздражает стенки желудка и слизистую.