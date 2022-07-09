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2 часа назад

Ученые выяснили, что садоводство позитивно влияет на психическое здоровье

Крестьянская жизнь

Дачники теперь смело могут утверждать, что они не просто выращивают овощи и фрукты, но занимаются восстановлением ментального здоровья. Исследование ученых доказало, что работа на земле позитивно влияет на душевное равновесие.

Садоводство позитивно влияет на психическое здоровье
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Психологи Флоридского университета (США) в своем исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, утверждают, что садоводство снижает стресс, тревожность и уменьшает депрессивные симптомы.

Группа исследователей наблюдала за улучшением эмоциональных показателей у группы женщин, которые дважды в неделю ухаживали за растениями.

Участницами эксперимента стали 32 женщины без хронических болезней и вредных привычек в возрасте от 26 до 49 лет. Для чистоты результата никто из наблюдаемых не принимал никаких лекарств, снижающих тревогу. Участницы были разделены на две группы: первая посещала занятия по садоводству, а вторая – занятия по творчеству. Обе группы встречались дважды в неделю, всего 8 раз.

После окончания эксперимента женщины прошли ряд тестов на уровень тревожности, стресса, депрессии, а также общего эмоционального состояния. Ученые выяснили, что у обеих групп показатели были не только хорошими, но некоторые характеристики были лучше у группы, которая занималась садоводством.

Исследователи полагают, что дальнейшее изучение в этой области даст возможность понять, как садоводство можно эффективно вписать в психотерапию.

Здоровье,
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