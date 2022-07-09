Диетолог назвала ускоряющие старение продукты

Врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала, каких продуктов следует избегать, чтобы замедлить старость. Об этом она сообщила агентству "Прайм".

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Как рассказала врач, старение — это дегенеративное изменение соединительной и других тканей. После 28 лет у человека уменьшается вырабатываемое количество коллагена и начинается процесс старения, который изменяет качество кожи и большинство органов.

По словам Тихомировой, быстрому старению способствуют любые быстрые углеводы, которые "быстро поступают в кровь и создают сахарные скачки", избыточно соленая пища, приводящая ткани в состояние отечности, а также сладкое и алкоголь.

"Даже фрукты, которые мы съедаем в большом количестве за один раз, тоже будут провоцировать старение",

— утверждает она.

К ускоряющим старость продуктам специалист относит, в частности, зефир, пастилу, мармелад, сахар, мед, варенье, выпечку, соки, соленую рыбу, снеки и домашние соленья. Диетолог подчеркнула, что, если человек регулярно питается в столовой, это также отразится на его здоровье, так как любой повар пересаливает еду.

Классическим примером "продукта старения" терапевт назвала выпечку. Она пояснила, что это связано с высоким содержанием соли, жира и сахара в ней.