Какие продукты необходимы женщинам

Эксперт отметила, что в авокадо содержится множество необходимых для организма микроэлементов: селен, магний, калий, витамин Е и D, а также витамины группы B. Она рекомендует употреблять по одному плоду в день три-пять раз в неделю. При этом Цатурян добавила, что женщины гораздо более склонны к развитию анемии, чем мужчины. Именно поэтому им ни в коем случае нельзя забывать о красном мясе.