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1 час назад

Какие продукты необходимы женщинам: рассказывает эндокринолог

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Врач-эндокринолог Софья Цатурян перечислила необходимые для женского здоровья продукты. Среди них авокадо, крупы и жирная рыба.

Какие продукты необходимы женщинам
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Эксперт отметила, что в авокадо содержится множество необходимых для организма микроэлементов: селен, магний, калий, витамин Е и D, а также витамины группы B. Она рекомендует употреблять по одному плоду в день три-пять раз в неделю. При этом Цатурян добавила, что женщины гораздо более склонны к развитию анемии, чем мужчины. Именно поэтому им ни в коем случае нельзя забывать о красном мясе.

«Это главный источник железа! Железо также содержится в свиной и говяжьей печени, индейке и мясе кролика. Если употреблять эти продукты 2-3 раза в неделю, можно снизить риски развития анемии»,

– подчеркнула она.

Также эндокринолог посоветовала обратить внимание и на необработанные крупы. Наиболее полезными для женского здоровья врач считает гречку, перловку, бурый, серый и коричневый рис. В рационе любой женщины должны быть и жирные сорта рыбы. Они являются источником фосфора, витаминов А и D, передает «Газета.ру».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Мясников рассказал о самом полезном завтраке. Врач советует по утрам отдавать предпочтение овсяной каше и хлопьям.

Здоровье,
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