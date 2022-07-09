Какие продукты необходимы женщинам

Врач-эндокринолог Софья Цатурян перечислила необходимые для женского здоровья продукты. Среди них авокадо, крупы и жирная рыба.
Эксперт отметила, что в авокадо содержится множество необходимых для организма микроэлементов: селен, магний, калий, витамин Е и D, а также витамины группы B. Она рекомендует употреблять по одному плоду в день три-пять раз в неделю. При этом Цатурян добавила, что женщины гораздо более склонны к развитию анемии, чем мужчины. Именно поэтому им ни в коем случае нельзя забывать о красном мясе.
«Это главный источник железа! Железо также содержится в свиной и говяжьей печени, индейке и мясе кролика. Если употреблять эти продукты 2-3 раза в неделю, можно снизить риски развития анемии»,
– подчеркнула она.
Также эндокринолог посоветовала обратить внимание и на необработанные крупы. Наиболее полезными для женского здоровья врач считает гречку, перловку, бурый, серый и коричневый рис. В рационе любой женщины должны быть и жирные сорта рыбы. Они являются источником фосфора, витаминов А и D, передает «Газета.ру».
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