Врач рассказала, кому опасно есть абрикосы

Яркие сезонные абрикосы могут навредить людям, имеющим заболевания желудка. Об этом рассказала гастроэнтеролог Вера Самсонова.
По ее словам, наиболее осторожными следует быть тем, кому диагностировали гастрит или язву. Натуральный состав абрикосов при повышенной кислотности никакой пользы не принесет.
«В плодах содержатся активные фруктовые кислоты — лимонная и винная, которые могут стимулировать выделение желудочного сока, провоцируя обострение заболеваний»,
— пояснила Вера Самсонова порталу «Доктор Питер».
Так, есть абрикосы нужно только на десерт и всего 1–2 штуки. А употреблять их натощак вообще не рекомендуется, добавила гастроэнтеролог.