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50 минут назад

Гастроэнтеролог Самсонова предостерегла людей с язвой от злоупотребления абрикосами

Слово и Дело

Яркие сезонные абрикосы могут навредить людям, имеющим заболевания желудка. Об этом рассказала гастроэнтеролог Вера Самсонова.

Врач рассказала, кому опасно есть абрикосы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, наиболее осторожными следует быть тем, кому диагностировали гастрит или язву. Натуральный состав абрикосов при повышенной кислотности никакой пользы не принесет.

«В плодах содержатся активные фруктовые кислоты — лимонная и винная, которые могут стимулировать выделение желудочного сока, провоцируя обострение заболеваний»,

— пояснила Вера Самсонова порталу «Доктор Питер».

Так, есть абрикосы нужно только на десерт и всего 1–2 штуки. А употреблять их натощак вообще не рекомендуется, добавила гастроэнтеролог.

Здоровье,Вера Самсонова,
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