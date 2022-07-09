Врач рассказала, кому опасно есть абрикосы

Яркие сезонные абрикосы могут навредить людям, имеющим заболевания желудка. Об этом рассказала гастроэнтеролог Вера Самсонова.

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По ее словам, наиболее осторожными следует быть тем, кому диагностировали гастрит или язву. Натуральный состав абрикосов при повышенной кислотности никакой пользы не принесет.

«В плодах содержатся активные фруктовые кислоты — лимонная и винная, которые могут стимулировать выделение желудочного сока, провоцируя обострение заболеваний»,

— пояснила Вера Самсонова порталу «Доктор Питер».