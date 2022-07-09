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39 минут назад

Врач порекомендовала некоторым людям отказаться от летнего загара

Мослентаиещё 2

Отказаться от летнего загара некоторым людям порекомендовала врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Сулима. Ее процитировал сайт «Доктор Питер».

Врач порекомендовала некоторым людям отказаться от летнего загара
Фото: МослентаМослента

«Наслаждаться солнцем, увы, могут далеко не все: при некоторых заболеваниях это категорически противопоказано», — подчеркнула Сулима. По ее словам, загорать нельзя при следующих диагнозах: рак, системная волчанка, псориаз в период обострения. Запрещено принимать солнечные ванны и женщинам с проблемами в сфере гинекологии — например, с миомой матки.

«Существуют лекарственные препараты, которые повышают восприимчивость организма к солнечным лучам. Среди них: антибиотики, нормализующие давление и противогрибковые препараты, косметические средства с маслами. Кроме того, терапия антибиотиками или ретиноидами является абсолютным противопоказанием к пребыванию на солнце», — заявила дерматовенеролог.

Сулима добавила, что людям с большим количеством родинок на теле стоит относиться к загару с осторожностью.

«Воздействие солнца может вызвать еще больший рост родинок и спровоцировать онкологические заболевания, в том числе и самое грозное — меланому», — предупредила она. Если родинка начнет увеличиваться, кровоточить или болеть, врач рекомендует незамедлительно обратиться к дерматологу-онкологу, чтобы провести диагностическую дерматоскопию и предотвратить возможные неприятные последствия.

Не стоит загорать и людям с аллергией на солнце, тем, кто страдает от варикоза или розацеа, сказала Сулима.

Ранее опасность солнечных лучей для здоровья оценила заместитель главного врача Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина. По ее словам, ультрафиолетовое излучение понижает иммунитет и ускоряет старение.

Здоровье,
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