Россиян предупредили о вреде накипи в чайнике

О влиянии накипи в чайнике на здоровье пьющего из него воду человека URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов .

«Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает вместе с водой в желудок. Это способствует увеличению количества солей кальция в организме. Далее повышается уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках», — заявил Степанов.

Основанные на этом элементе камни в почках наиболее характерны для жителей определенных регионов России. «Оксалатный нефролитиаз является доминирующим в Москве, Московской области и на Среднерусской возвышенности в целом», — сказал уролог. По его словам, накипь оказывает негативное воздействие также на органы желудочно-кишечного тракта человека.