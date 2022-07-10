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3 часа назад

Россиян предупредили о влиянии накипи в чайнике на здоровье

Мослентаиещё 1

О влиянии накипи в чайнике на здоровье пьющего из него воду человека URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов.

Россиян предупредили о вреде накипи в чайнике
Фото: МослентаМослента

«Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает вместе с водой в желудок. Это способствует увеличению количества солей кальция в организме. Далее повышается уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках», — заявил Степанов.

Основанные на этом элементе камни в почках наиболее характерны для жителей определенных регионов России. «Оксалатный нефролитиаз является доминирующим в Москве, Московской области и на Среднерусской возвышенности в целом», — сказал уролог. По его словам, накипь оказывает негативное воздействие также на органы желудочно-кишечного тракта человека.

Ранее врач-диетолог и детский эндокринолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения Мария Герасимова назвала категории людей, которым противопоказано употреблять в пищу суши.

Здоровье,Владимир Степанов,
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