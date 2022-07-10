Может ли антивозрастная медицина продлить жизнь

По прогнозам ВОЗ к 2030 году доля людей старше 60 лет во всем мире увеличится на 34%. С возрастом растет число хронических заболеваний, это связано с постепенной утратой системами своих функций. Продление продуктивного периода жизни, предупреждение раннего развития возрастных заболеваний стало важной задачей здравоохранения. Так, появилось направление anti-age медицины. Что это такое и как работает, рассказала эндокринолог клиники ЕМС, специалист по anti-age медицине Елена Островская.

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Что такое anti-age медицина

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Это область превентивной медицины, которая сфокусирована на профилактике заболеваний за счет раннего выявления признаков метаболических, генетических и других нарушений. Главная цель — снизить риск развития возрастных заболеваний. Anti-age медицина направлена в первую очередь не на эстетическую коррекцию, а на омоложение организма изнутри.

Общие цели anti-age терапии:

Выявление и устранение факторов риска (неполноценный рацион, дисбаланс витаминов, микро- и макроэлементов, нейромедиаторов, окислительный стресс, гликация и др);

Нормализация гормонального баланса;

Восстановление биоритмов (нормализация цикла сна и бодрствования;

Повышение физической активности выбор ее оптимального режима для конкретного человека.

Почему это важно

Сейчас в обществе наблюдается демографическое старение: растет средняя продолжительность жизни и доля пожилых людей в обществе. Согласно классификации Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ), пожилой возраст начинается с 60 и заканчивается в 74 года. И в этот период жизни, и во все последующие, человек должен оставаться активным и трудоспособным.

Как долго можно жить

Биологически потенциал жизни человека составляет до 120 лет, но уже на третьем десятке в организме с разной степенью выраженности запускаются процессы старения.

Классификация возраста по ВОЗ:

Молодой возраст — 18-44 лет;

Средний возраст — 45-59 лет;

Пожилой возраст — 60-74 лет;

Старческий возраст — 75-90 лет;

Долгожители — от 90 лет.

Основные возрастные изменения

Научный журнал Biogerontology определяет старение как “прогрессирующее снижение способности организма защищать, поддерживать и восстанавливать себя”. В зависимости от генетических факторов, наследственности и образа жизни, у разных людей эти процессы запускаются позже или раньше, но есть некоторые общие моменты.

Например, после 35 лет может ухудшаться качество мышечной ткани, кожи, зубов, растет общая усталость, возникают проблемы со зрением.

За последнее десятилетие помолодела саркопения. Из-за сниженной активности и переедания мышечная ткань атрофируется и замещается жировой. Причиной ранней саркопении в том числе является хронический дефицит микроэлементов и белка в питании из-за увлечения ограничительными диетами и веганством, более раннее угасание функции половых желез, инсулинорезистентность. Это ведет к снижению качества жизни, работоспособности, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза.

С этого же возраста у женщин снижается выработка прогестерона, а затем и эстрогенов. Чутким лабораторным маркером этого является повышение гормона ФСГ (фолликулостимулирующий гормона), и снижение АМГ (антимюллеров гормон) таким образом организм как бы сигнализирует о запуске программы старения.

Все чаще врачи диагностируют раннюю менопаузу — в 40-45 лет, хотя в норме репродуктивная функция угасает в период с 45 до 55 лет. У мужчин отмечается более раннее снижение уровня тестостерона. Снижение выработки половых гормонов приводит к развитию остеопороза, потере мышечной ткани, нейродегенеративным заболеваниям, в том числе, болезни Альцгеймера. Существенно возрастает риск ишемической болезни сердца, острых сердечно-сосудистых событий - инфаркта миокарда, инсульта.

Связь с сердечно-сосудистой системой носит двунаправленный характер. По данным Framingham Heart Study, более высокий уровень общего холестерина, артериального давления и другие факторы сердечно-сосудистого риска приводят к более ранней менопаузе. Кроме того, согласно исследованию, менопауза раньше наступает у курящих женщин.

Своевременная заместительная гормональная терапия (ЗГТ) предотвращает или отодвигает многие недуги, и в целом повышает удовлетворенность жизнью. К примеру, одно из популяционных исследований показало, что ЗГТ приводит к снижению риска развития колоректального рака.

Последствия дефицита половых гормонов

нарушение обмена веществ;

отложение жира в области живота;

риск развития сахарного диабета 2 типа;

нарушение функции эндотелия (выстилки сосудов);

повышение уровня холестерина;

снижение плотности костной ткани (риски переломов);

потеря мышечной массы;

хроническая тазовая боль.

Как работает аnti-age медицина

Антивозрастная медицина основана не только на заместительной гормональной терапии, потому что старение — это многовекторное и сложное явление. Доктор Эрик Браверман выдвинул концепцию “пауз” (менопауза, андропауза и так далее), согласно которой в определенном возрасте каждая система организма достигает своего предела, после чего истощается и начинает хуже функционировать. До этого момента у врача есть так называемое «терапевтическое окно», когда возможно замедлить какие-то изменения.

Врач превентивной медицины по сути “приоткрывает” это окно и действует на опережение, а уже методика и объем работы выбирается в зависимости от проблемы. Например, своевременное лечение бессонницы может предотвратить более серьезные расстройства: хронический недосып, ведущий к более раннему развитию болезни Альцгеймера.

Принцип взаимодействия с пациентом