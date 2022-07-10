Травматолог сообщил об опасности прогулок босиком

«Тут больше рисков, потому что поверхность ровная: стопа распластывается ровно, что не совсем физиологично. Две арки стопы предназначены для того, чтобы амортизационная функция выполнялась более правильно. Соответственно, ходить лучше по искусственным или естественным неровностям — песчаному или галечному пляжу, свежескошенной траве», — сказал он.