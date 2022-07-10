В какой позе полезнее всего спать

По мнению специалиста, хуже всего организм переносит сон на животе. В такой позе страдает позвоночник и шейный отдел, который может спровоцировать боли в голове, плечах и руках, объяснила Анастасия Шабалина. Оптимальной позой считается сон на спине.

Такое положение самое правильное с физиологической точки зрения. Однако люди с апноэ (остановками дыхания во сне) и храпом только пострадают от такой позы. Им лучше спать на боку или в позе эмбриона. Также можно взять подушки, чтобы сохранить нужную позу во сне, пишет ivbg.ru. Ранее «ФедералПресс» писал о том, как избавиться от храпа. Врач рассказал, чем опасен храп и как от его лечить.