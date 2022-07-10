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1 час назад

Какие болезни можно привезти из отпуска?

Gismeteo

Планируя отпуск за границей, стоит учитывать и тот факт, что кроме сувениров и красивого загара можно привести с собой и экзотические болезни. И речь сейчас не об оспе обезьян, и даже не о коронавирусе (хотя они, несомненно, тоже опасны).

Какие болезни можно привезти из отпуска?
Фото: GismeteoGismeteo

К примеру, в странах Латинской Америки и Западной Африки можно встретиться с желтой лихорадкой, вирусом Зика и вирусом денге — переносчиками этих заболеваний являются комары. Есть и другие опасные болезни.

Вирус Зика сопровождается головной болью, болью в суставах, коньюктивитом и сыпью, реже заболевание протекает без симптомов, однако даже бессимптомный вариант очень опасен для беременных женщин.

Против желтой лихорадки и вируса денге существует вакцина. Планируя отпуск, обсудите с врачом возможность вакцинации.

Вирус Коксаки передается через грязные руки и фрукты. Сопровождается высокой температурой, сыпью и слабостью. Для того, чтобы избежать этой неприятности, следует особое внимание уделять гигиене.

Кишечные инфекции можно встретить в странах Азии, Индии и Африки. Расстройство кишечника зачастую вызывают бактерии, которые находятся в водопроводной воде. Примечательно, что местное население имеет в большинстве своем иммунитет к этим бактериям. Туристам не следует употреблять такую воду даже для полоскания рта во время чистки зубов.

Верблюжий грипп распространен в странах Ближнего Востока. Характерными симптомами заболевания являются высокая температура, кашель и одышка. Болезнь уносит жизнь каждого третьего заболевшего, лечения от нее нет, только профилактика. Посещая страны Ближнего Востока стоит проявлять аккуратность при общении с верблюдами.

Здоровье,
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