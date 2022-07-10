Сколько нужно авокадо, чтобы понизить уровень холестерина

Авокадо, как выяснилось, никак не помогает похудеть. Однако у него есть другое полезное свойство: этот фрукт снижает показатели «плохого» холестерина.

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Результаты исследования, опубликованного в «Журнале Американской кардиологической ассоциации», показали, что авокадо может помочь при повышенном холестерине. Но для этого нужно есть по одному плоду в день. К тому же употребление такого продукта никак не скажется на вашем весе.

В целом, согласно результатам эксперимента, при ежедневном употреблении авокадо общее качество диеты участников увеличилось на 8 баллов из 100.

В проведенном же в рамках исследования эксперименте приняли участие более тысячи человек. Все они страдали ожирением или лишним весом. Половина из них ела по одному авокадо в сутки, а другая половина не меняла привычный рацион (но эта группа должна была есть меньше двух плодов авокадо в месяц).