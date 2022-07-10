Правда ли, что острая пища вредит организму

По словам диетолога из Медицинского центра Университетской больницы Кливленда в Огайо, красный перец действительно может обжечь язык и привести к расстройствам желудка. Но это ещё не всё. Этот продукт также способен укрепить здоровье человека.

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Капсаицин, из-за которого мы чувствуем жжение, когда едим красный перец, на самом деле ничего не обжигает. Просто мозг человека под воздействием этого вещества начинает думать, что температура тела повысилась. Это также является попыткой тела избавиться от симптомов вроде потливости, насморка, слезоточивости, повышенного выделения слюны. Согласно научному исследованию, при употреблении острой пищи повышается температура тела, а это помогает организму охладиться.

Кроме того, научные работы показывают, что те, кто ест шесть раз в неделю острые продукты, реже сталкиваются с преждевременной смертью, чем те, кто употребляет такую пищу менее одного раза в неделю. Также у любителей острой пищи был ниже холестерин, было меньше шансов приобрести болезни сердца, улучшилось состояние желудка и кишечника, снизился вес.