Врач назвала идеальные напитки для утоления жажды летом

Сильно охлажденные напитки приводят к простудным заболеваниям, лучше от них отказаться и заменить на чай и минеральную воду, которые соответствуют температуре тела. Об этом «ФедералПресс» рассказала главный врач сети клиник «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

«Оптимальные напитки [должны быть] температуры человеческого тела, также для утоления жажды лучше всего подходит чай, минеральная вода», – рассказала Татьяна Романенко.

Татьяна Романенко посоветовала избегать охлаждающих напитков, которые подают в кафе и ресторанах, так как они могут быть слишком холодными, а качество льда оставляет желать лучшего. Слишком холодная вода в жару, как напоминает врач, приводит к ангинам и другим простудным заболеваниям.