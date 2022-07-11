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1 час назад

Врач назвала идеальные напитки для утоления жажды летом

РИА "ФедералПресс"

Сильно охлажденные напитки приводят к простудным заболеваниям, лучше от них отказаться и заменить на чай и минеральную воду, которые соответствуют температуре тела. Об этом «ФедералПресс» рассказала главный врач сети клиник «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

Врач назвала идеальные напитки для утоления жажды летом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Оптимальные напитки [должны быть] температуры человеческого тела, также для утоления жажды лучше всего подходит чай, минеральная вода», – рассказала Татьяна Романенко.

Татьяна Романенко посоветовала избегать охлаждающих напитков, которые подают в кафе и ресторанах, так как они могут быть слишком холодными, а качество льда оставляет желать лучшего. Слишком холодная вода в жару, как напоминает врач, приводит к ангинам и другим простудным заболеваниям.

Здоровье,
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