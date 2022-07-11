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1 час назад

Врач раскрыла нормальное количество выпадающих за день волос

Lenta.ru

Врач-трихолог и создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли из Лондона раскрыла, какое количество выпадающих в течение дня волос является нормой. Соответствующий материал появился на сайте модного журнала Shape.

Врач раскрыла норму выпадающих за день волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка рассказала, что у волос есть жизненный цикл, который делится на три стадии: рост, катаген и выпадение. «Большинство людей теряют до 100 волос в день», — заявила Кингсли и отметила, что каждый человек в среднем имеет на голове до 120 тысяч волосяных фолликулов.

По словам британки, на большее количество потери волос (от 100 до 300) могут повлиять беременность и низкий уровень железа в организме человека. Кроме того, стремительное облысение может быть вызвано таким заболеванием, как телогеновая алопеция, которое развивается на фоне стресса и несбалансированного питания. «При такой форме алопеции выпадение волос действительно заметно. Вы можете их увидеть после мытья головы и расчесывания. Волосы могут быть везде: на полу, одежде и даже на подушке», — пояснила она и добавила, что упомянутый процесс заканчивается через три месяца после его начала.

В заключение Кингсли добавила, что выпадение волос также может носить кратковременный характер.

«Допустим, у вас был желудочный грипп, операция или коронавирусная инфекция. Вдруг вы заметили, что ваши пряди начали редеть. В таком случае рост ваших волос восстановится через 6-12 недель», — заключила медик и предупредила читателей, что если за названный период времени процесс облысения не прекратится, то необходимо обратиться за помощью к трихологу.

Здоровье,
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