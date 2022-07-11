Врач раскрыла норму выпадающих за день волос

Специалистка рассказала, что у волос есть жизненный цикл, который делится на три стадии: рост, катаген и выпадение. «Большинство людей теряют до 100 волос в день», — заявила Кингсли и отметила, что каждый человек в среднем имеет на голове до 120 тысяч волосяных фолликулов.

По словам британки, на большее количество потери волос (от 100 до 300) могут повлиять беременность и низкий уровень железа в организме человека. Кроме того, стремительное облысение может быть вызвано таким заболеванием, как телогеновая алопеция, которое развивается на фоне стресса и несбалансированного питания. «При такой форме алопеции выпадение волос действительно заметно. Вы можете их увидеть после мытья головы и расчесывания. Волосы могут быть везде: на полу, одежде и даже на подушке», — пояснила она и добавила, что упомянутый процесс заканчивается через три месяца после его начала.