Врач рассказала, можно ли беременным делать МРТ или КТ

Врач по специальности "акушерство и гинекология" Кетеван Ахвледиани ответила, можно ли беременным делать КТ или МРТ, сообщает сайт "Аргументы и факты".

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По словам эксперта, за здоровьем матери и плода необходимо следить очень внимательно, поэтому новейшие методы диагностики применяются обязательно, если возникает необходимость. Однако многие пациенты и даже специалисты до сих пор придерживаются мнения, что женщинам в период беременности не стоит делать МРТ или рентгенографию, отметила врач.

"Уже доказано, что МРТ и КТ не имеют альтернативы. Их проведение возможно в любом триместре беременности. По данным Американского общества акушерства и гинекологии, лучевая нагрузка менее 0,05 грей не несет опасности для плода",

– объяснила она.