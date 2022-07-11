Названа безопасная температура в помещении с кондиционером

Слишком низкая температура кондиционера негативно скажется на самочувствии и может привести к болезни, предупредила врач-терапевт Ольга Александрова. Ее слова приводит «Газета.ру».
Медик назвала температуру в кондиционируемом помещении, которая безопасна для здоровья летом. По ее словам, она составляет 22-25 градусов — именно на нее и рекомендуется установить кондиционер, чтобы избежать проблем со здоровьем.
«Для организма вредна не жара или холод сами по себе, а резкий перепад температур, поэтому, если вы входите с улицы, где 26-30 градусов, в помещение, не стоит устанавливать температуру в 18 градусов»,
— пояснила она.
Александрова подчеркнула, что резкий перепад температур станет стрессом для организма, из-за этого могут обостриться хронические заболевания. В частности, фарингит или тонзиллит, а переохлаждение может спровоцировать воспалительные процессы в организме и простуду.