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43 минуты назад

Раскрыта опасность прохладительных алкогольных коктейлей в жару

Мослента

Об опасности употребления алкогольных коктейлей в жару рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, они способы нарушить терморегуляцию и привести к опасным последствиям для организма.

Раскрыта опасность прохладительных алкогольных коктейлей в жару
Фото: МослентаМослента

«Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция»,

— раскрыл он.

Брюн уточнил, что нарушение терморегуляции тела повышает риск теплового удара. Раиболее правильным выбором в жаркую погоду напколог назвал столовую минеральную воду — она компенсирует потерю жидкости и дефицит солей.

Здоровье,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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