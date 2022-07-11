Раскрыта опасность прохладительных алкогольных коктейлей в жару

Об опасности употребления алкогольных коктейлей в жару рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, они способы нарушить терморегуляцию и привести к опасным последствиям для организма.
«Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция»,
— раскрыл он.
Брюн уточнил, что нарушение терморегуляции тела повышает риск теплового удара. Раиболее правильным выбором в жаркую погоду напколог назвал столовую минеральную воду — она компенсирует потерю жидкости и дефицит солей.