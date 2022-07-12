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4 часа назад

Врач Тихомирова рассказала, что корица уменьшает старение клеток

Газета.Ru

Корица неожиданно для многих обладает целым рядом полезных свойств. Об этом рассказала Елена Тихомирова газете "Известия" врач-диетолог, врач-терапевт "СМ-Клиника".

Врач Тихомирова рассказала, что корица уменьшает старение клеток
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Врач объяснила, что в составе корицы есть флавоноидные соединения, обладающие противовоспалительной активностью. Об этом рассказала газете "Известия" врач-диетолог, врач-терапевт "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

По ее словам, приправа усиливает синтез оксида азота в тканях, таким образом защищая организм от свободно радикального окисления. Помимо этого, корица благоприятно воздействует на сосуды, улучшая текучесть крови, защищая от образования тромбов, а также уменьшая старение абсолютно всех клеток. "Однако таким образом корица действует при условии, что она будет включена в концепцию здорового питания", - предупредила Тихомирова, добавляя, что большое количество выпечки с корицей чревато появлением лишним килограммов. Диетолог Лиза Янг ранее рассказывала, что корица богата антиоксидантными веществами, они могут помочь предотвратить развитие воспалительных процессов в организме. Специалист ссылается на данные ряда исследований, которые доказали, что вещества, содержащиеся в пряности, способны замедлить скорость всасывания глюкозы в кровь.

Здоровье,Лиза Янг,
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