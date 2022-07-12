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3 часа назад

Врач рассказала о влиянии корицы на старение клеток

Диана Товсепова

Корица обладает полезными свойствами благодаря флавоноидным соединениям, обладающим противовоспалительной активностью. Об этом рассказала газете «Известия» врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Врач рассказала о влиянии корицы на старение клеток
Фото: PxherePxhere

Медик объяснила, что корица усиливает синтез оксида азота в тканях, тем самым защищая организм от свободно радикального окисления.

Кроме того, корица уменьшает старение всех клеток, воздействует на сосуды, защищает от образования тромбов, улучшая текучесть крови.

«Однако таким образом корица действует при условии, что она будет включена в концепцию здорового питания», — предупредила врач, отметив, что употребление выпечки с корицей чревато появлением лишним килограммов.

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Здоровье,
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