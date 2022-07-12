Названы два продукта, которые провоцируют развитие язвы

Эксперт по питанию Ксения Черная назвала продукты, употребление которых в разы увеличивает вероятность возникновения язвы желудка.

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По словам нутрициолога, заболевание принято лечить лекарствами, и только небольшое количество людей обращает внимание на диету и следует ей.

— Раздражение слизистой провоцируют алкоголь и сахар, поэтому употреблять их даже в маленьком количестве не стоит, — сказала нутрициолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Также при лечении язвенной болезни пациентам стоит отказаться от помидоров, баклажанов и перцев. Дело в том, что в их кожуре и семенах содержатся вещества, которые раздражают слизистую.

Наряду с продуктами питания, негативное влияние на работу желудка могут оказывать и лекарственные препараты, в числе которых оральные контрацептивы, ингибиторы протонной помпы и нестероидные противовоспалительные препараты. В здоровом желудке стенки защищает специальная пленка, но под воздействием хеликобактера, при снижении уровня соляной кислоты, слизистая желудка начинает быть более восприимчивой.