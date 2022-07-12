Врач назвала полезные для 40-летних привычки

Эндокринолог-гинеколог Марина Лисянская назвала полезные для 40-летних привычки, которые помогут избежать набора веса в более зрелом возрасте. Об этом сообщает «Доктор Питер».

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Cвозрастом обмен веществ замедляется и сбросить лишние килограммы становится сложнее. Главную роль в поддержании веса и здоровья играет равильное питание и физическая активность.

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При этом Лисянская настаивает на том, что завтрак пропускать нельзя ни при каких условиях.

«Мы просыпаемся в состоянии гипогликемии, то есть с пониженной концентрацией глюкозы в крови. Если не завтракать, не будет никакой энергии и работоспособности и мы будем все равно добирать те калории, которые не получили утром, в течение дня. Или, что еще хуже, вечером перед сном».

Еще одной важной привычкой является еда по принципу тарелки. Во время приема пищи тарелку диаметром 21–23 сантиметра делят на четыре части: четверть должны занять сложные углеводы (они дают энергию), еще четверть — белки (основная еда), а оставшуюся половину — клетчатка (овощи и зелень).

Врач назвала хорошим примером правильной тарелки азиатский боул, но рекомендовала заменить рис другими цельнозерновыми крупами.

«Многие любят лакомиться фруктами, когда хотят есть. Но возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Так, если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) без проблем усвоится в организме здорового человека, то 50 граммов — только у каждого пятого. Передозировка фруктозы вполне может стать причиной появления различных проблем со здоровьем — например, развития инсулинорезистентности», — предупредила эндокринолог.

Эксперт посоветовала не перебивать аппетит, заглушая чувство голода. Если возможности нормально поесть нет, то перекусить стоит натуральным йогуртом, горсткой орехов, овощным салатом, творогом, авокадо или хумусом.

Если у человека в 40 лет есть лишний вес, то к 50 годам он увеличится. По ее словам, в этом возрасте организм будет искать источники гормонов в жировой ткани и активно ее наращивать.