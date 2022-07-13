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1 час назад

Эксперт назвал необычный способ для похудения

Primpressиещё 1

Нутрициолог Антон Лосев заявил, что прогулка на самокате – это физическая нагрузка, способствующая снижению веса. Он объяснил, при каких условиях можно похудеть, катаясь на самокате, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт назвал необычный способ для похудения
Фото: PrimpressPrimpress

По словам специалиста, самокаты могут служить не только для удобного передвижения, но и как тренажер, помогающий избавиться от лишних килограммов. Однако он уточнил, что для такой цели подходит не электрический, а обычный самокат.

Он отметил, что всего час такой прогулки поможет избавиться от 300 килокалорий.

К слову, для того чтобы подобные затраты энергии приводили к снижению веса, нужно следить за количеством потребляемых калорий, продолжил он.

Здоровье,
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