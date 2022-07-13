Эксперт назвал необычный способ для похудения

Нутрициолог Антон Лосев заявил, что прогулка на самокате – это физическая нагрузка, способствующая снижению веса. Он объяснил, при каких условиях можно похудеть, катаясь на самокате, сообщает PRIMPRESS.

Фото: Primpress Primpress

По словам специалиста, самокаты могут служить не только для удобного передвижения, но и как тренажер, помогающий избавиться от лишних килограммов. Однако он уточнил, что для такой цели подходит не электрический, а обычный самокат.

Он отметил, что всего час такой прогулки поможет избавиться от 300 килокалорий.