Эксперт назвал необычный способ для похудения

Нутрициолог Антон Лосев заявил, что прогулка на самокате – это физическая нагрузка, способствующая снижению веса. Он объяснил, при каких условиях можно похудеть, катаясь на самокате, сообщает PRIMPRESS.
По словам специалиста, самокаты могут служить не только для удобного передвижения, но и как тренажер, помогающий избавиться от лишних килограммов. Однако он уточнил, что для такой цели подходит не электрический, а обычный самокат.
Он отметил, что всего час такой прогулки поможет избавиться от 300 килокалорий.
К слову, для того чтобы подобные затраты энергии приводили к снижению веса, нужно следить за количеством потребляемых калорий, продолжил он.