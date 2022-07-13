Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
34 минуты назад

Блогерша назвала четыре простых способа замедлить старение кожи

Lenta.ru

Блогерша Изабель Люкс из США назвала четыре простых способа замедлить старение кожи. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша назвала 4 простых способа замедлить старение кожи
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам бьюти-эксперта, обновлению организма на клеточном уровне способствует сон длительностью восемь-девять часов в сутки.

«Кажется, что это много, но важно, чтобы все ваши клетки действительно омолодились за одну ночь», — пояснила она, отметив, что данный процесс наиболее активен между 11 часами вечера и полуночью.

Кроме того, юзерша порекомендовала засыпать не на животе или боку, а на спине. Подобная поза помогает предотвратить появление морщин возле глаз, заявила Люкс. Также американка посоветовала пить больше воды и готовить еду самостоятельно, чтобы тщательно отбирать употребляемые продукты.

Ранее в июле специалист по уходу за кожей Мими Лусон и основательница бренда косметики Esperer Skin Care Дина эль-Адлани назвали приводящие к раннему старению ошибки при использовании бьюти-средств. По словам Лусон, косметические препараты следует наносить в правильном порядке, иначе входящие в их состав активные вещества могут действовать не в полную силу. Так, например, применение гиалуроновой кислоты должно сопровождаться использованием увлажняющего крема.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители