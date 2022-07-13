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1 час назад

Назван фрукт, который выводит холестерин из организма

Диана Товсепова

Снизить количество холестерина помогут некоторые продукты.

Назван фрукт, который выводит холестерин из организма
Фото: PxherePxhere

Об этом сообщил врач-нутрициолог Игорь Строков.

"Накоплению холестерина способствуют употребление большого количества жирной пищи, недостаточная физическая нагрузка и избыточный вес. Поэтому врачи рекомендуют пациентам перейти на более здоровую диету. Есть определенные фрукты, которые могут быть более полезными, чем другие. Например, бамия, которая может понизить уровень холестерина", — объяснил медик.

По его словам, холестерин опасен, потому как блокирует кровеносные сосуды, если с ним не бороться. Это повышает вероятность возникновения болезней сердца или инсультов.

Врач объяснил, что бамия имеет такой эффект из-за слизи во фрукте, содержащей большое количество полифенолов, белка, клетчатки, витамина B6 и фолиевой кислоты. В управлении холестерином они играют важную роль.

Специалист пояснил, что в России бамию редко используют для приготовления блюд, но ею можно заменить картофель в ежедневных блюдах.

Ранее мы писали о новом исследовании в отношении средств против холестерина.

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