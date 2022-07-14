Диетолог назвала лучший продукт для замедления старения

«Черника богата витаминами А и С и антиоксидантами, а также антоцианом, — рассказала Лиза Янг. — Антиоксиданты в чернике помогают предотвратить воспаление и защитить организм от окисления, приводящего к старению и болезням».

Диетолог ссылается на исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, которое показало, что черника не только предотвращает повреждение ДНК, ведущее к старению организма, но также может помочь в профилактике рака и других заболеваний, связанных с мутацией и разрушением ДНК. При этом исследователи обнаружили, что высушенные ягоды обладают теми же свойствами, что и свежие.