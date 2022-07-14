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1 час назад

Диетолог назвала лучший продукт для замедления старения

Lenta.ruиещё 1

Черника — это лучший продукт для замедления старения, считает диетолог и автор книг по правильному питанию Лиза Янг. Она подробно аргументировала свою точку зрения изданию Eat This, Not That! (ETNT).

Диетолог назвала лучший продукт для замедления старения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Черника богата витаминами А и С и антиоксидантами, а также антоцианом, — рассказала Лиза Янг. — Антиоксиданты в чернике помогают предотвратить воспаление и защитить организм от окисления, приводящего к старению и болезням».

Она назвала ягоду находкой для тех, кто хочет замедлить старение тела и мозга.

Диетолог ссылается на исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, которое показало, что черника не только предотвращает повреждение ДНК, ведущее к старению организма, но также может помочь в профилактике рака и других заболеваний, связанных с мутацией и разрушением ДНК. При этом исследователи обнаружили, что высушенные ягоды обладают теми же свойствами, что и свежие.

Янг приводит еще одно исследование, опубликованное в журнале Life Extension Magazine. Его авторы обнаружили, что ягода также может увеличивать продолжительность жизни и дольше поддерживать здоровье мозга благодаря огромному количеству антиоксидантов, содержащихся в одной порции.

Здоровье,Лиза Янг,
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