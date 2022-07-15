Россияне рассказали о своем отношении к оспе обезьян

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Большинство россиян не боится оспы обезьян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Так, 58 процентов респондентов совсем не боятся заболевания. Немного боится болезни каждый третий из опрошенных. При этом девять процентов россиян испытывают очень сильные опасения.

Женщины чаще боятся обезьяньей оспы — 12 процентов против семи процентов от мужчин.

Граждане страны младше 34 лет в количестве 69 процентов рассказали, что их совсем не пугает болезнь.

Всего в исследовании принимали участие 1,6 тысячи граждан, передает РИА Новости.

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии. В настоящее время он изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, болезнь не представляет опасности для его здоровья.