Перечислены симптомы рака, которые редко замечают

Ночная потливость может быть не только признаком менопаузы, но и свидетельствовать о развитии лимфомы или лейкемии, предупредила онколог Андреа Палка. Другие наиболее часто игнорируемые женщинами симптомы рака она перечислила в беседе с изданием Eat This, Not That!.