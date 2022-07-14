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1 час назад

Как похудеть с помощью имбиря

Вечерняя Москва

Ни для кого не секрет, что любой человек сталкивается с трудностями во время диеты. Имбирь поможет добиться более быстрых и лучших результатов. Как правильно его употреблять, чтобы при похудении не навредить здоровью, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Как похудеть с помощью имбиря
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, этот корень станет мощным оружием в борьбе с лишним весом, если соблюдать диету и делать физические упражнения.

— Имбирь может стать хорошим помощником в похудении. Однако стоит соблюдать правильное питание, тренироваться, следить за сном и ежедневно взвешиваться. На фоне всех этих рекомендаций имбирь может усилить эффект диеты и улучшить ее переносимость, — отметил Гинзбург.

Диетолог пояснил, что не существует определенных правил, как и в каком количестве нужно употреблять в пищу имбирь во время похудения. Это очень индивидуальный процесс.

— Здесь нет единого установленного правила приема имбиря. Например, если человек употребляет в день 10–20 граммов корня, то он обязательно поможет похудеть. В целом он способствует увеличению обмена веществ и переносимости диет. Однако нет исследований, которые доказывают его эффективность в определенных пропорциях, — подчеркнул эксперт.

Собеседник «ВМ» также назвал простой и действенный способ включить имбирь в свой рацион.

— Я рекомендую пить имбирный чай. Это самый простой и действенный способ. Его легко заварить в домашних условиях, а также приятно пить, — заметил Гинзбург.

Диетолог предупредил, что людям с болезнями желудка нельзя употреблять в пищу имбирь ни в каком виде.

— Имбирь вреден для людей с гастритом и язвой желудка, особенно в фазе обострения этих заболеваний. Это может усилить болевой синдром, ухудшить результат медикаментозной терапии во время лечения, — заключил Гинзбург.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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