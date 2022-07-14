Эксперт предупредил об опасности популярных методов похудения

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что монодиеты провоцируют проблемы со здоровьем и приводят к обратному набору веса, сообщает PRIMPRESS.

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По его словам, попытки похудения на одной гречке или яблоках не только бессмысленны, но и представляют опасность.

Кроме того, он отметил, что голоданое тоже не лучший способ избавления от лишнего веса. При голодании могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. В частности, резко падать артериальное давление.

Также специалист добавил, что из-за неправильного подхода к похудению люди чаще всего не добиваются результата и перестают даже пытаться вести здоровый образ жизни.