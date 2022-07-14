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2 часа назад

Эксперт предупредил об опасности популярных методов похудения

Primpress

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что монодиеты провоцируют проблемы со здоровьем и приводят к обратному набору веса, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт предупредил об опасности популярных методов похудения
Фото:  PRIMPRESS - Новости Приморья PRIMPRESS - Новости Приморья

По его словам, попытки похудения на одной гречке или яблоках не только бессмысленны, но и представляют опасность.

Кроме того, он отметил, что голоданое тоже не лучший способ избавления от лишнего веса. При голодании могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. В частности, резко падать артериальное давление.

Также специалист добавил, что из-за неправильного подхода к похудению люди чаще всего не добиваются результата и перестают даже пытаться вести здоровый образ жизни.

К слову, по статистике, после окончания диеты человек начнет много есть и наберет килограммы снова.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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