Врач рассказала, почему беременным не стоит лететь на море

Врач-гинеколог Илона Довгаль объяснила, почему беременным не стоит летать на море, об этом сообщает со ссылкой на пресс-релиз "Инвитро".

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Довгаль уточнила, что хоть отдых на море и является скорее полезным для женщины в положении, однако необходимо учитывать многие факторы. Например, беременным с предлежанием плаценты летать запрещено вообще, а в случаях, если такого диагноза нет, перед полетом всегда необходима консультация с лечащим акушером-геникологом.

Даже при правильно и спокойно протекающей беременности перелеты не рекомендованы в первом и третьем триместрах. В первом – из-за риска выкидыша, во третьем – из-за риска преждевременных родов.

Также врач отметила, что опасность состоит еще и в том, что угроза получить тепловой удар очень опасна для беременных и может привести к тяжелым последствиям.