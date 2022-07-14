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32 минуты назад

Гинеколог рассказала, почему беременным не стоит лететь на море

Мира Маркина

Врач-гинеколог Илона Довгаль объяснила, почему беременным не стоит летать на море, об этом сообщает со ссылкой на пресс-релиз "Инвитро".

Врач рассказала, почему беременным не стоит лететь на море
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Довгаль уточнила, что хоть отдых на море и является скорее полезным для женщины в положении, однако необходимо учитывать многие факторы. Например, беременным с предлежанием плаценты летать запрещено вообще, а в случаях, если такого диагноза нет, перед полетом всегда необходима консультация с лечащим акушером-геникологом.

Даже при правильно и спокойно протекающей беременности перелеты не рекомендованы в первом и третьем триместрах. В первом – из-за риска выкидыша, во третьем – из-за риска преждевременных родов.

Также врач отметила, что опасность состоит еще и в том, что угроза получить тепловой удар очень опасна для беременных и может привести к тяжелым последствиям.

Ранее Рамблер рассказывал, что делать, чтобы перелет с ребенком не превратился в ад.

Здоровье,
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