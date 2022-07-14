Соки способны привести к появлению жира на животе

Сок может действительно иметь много преимуществ для здоровья человека. Однако при его выборе важно знать, какую разновидность напитка вы берёте. Например, подслащённые соки могут навредить организму.
Зарегистрированный диетолог Эми Гудсон подчёркивает, что на самом деле никакая пища и никакие напитки не могут вызвать образование брюшного жира. Однако если в них много килокалорий (например, из-за сахара), то это в дальнейшем может привести к набору веса.
Среди подобных подслащённых напитков можно назвать и соки. Причём речь идёт не о 100 % натуральных, а о соках с добавленными сахарами.
Важно понимать, что в любом соке есть сахар, как минимум - в виде фруктозы (естественный сахар, входящий в состав фруктов). Но натуральные соки всё же будут обеспечивать организм большим количеством питательных веществ, чем другие соки. Так, Гудсон утверждает, что в полностью натуральном гранатовом соке есть антиоксиданты и калий, в апельсиновом - витамин С и некоторых витамины группы B.
Эксперт по питанию Лорен Манакер говорит, что «апельсиновые» напитки (которые похожи на натуральный сок, но содержат добавленный сахар и искусственные компоненты) могут навредить здоровью. При потреблении большого количества добавленного сахара в организме может накапливаться брюшной жир. Если вы хотите купить апельсиновый сок, то выбирайте 100-процентный (полностью натуральный) вариант.
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