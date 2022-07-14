Соки способны привести к появлению жира на животе

Сок может действительно иметь много преимуществ для здоровья человека. Однако при его выборе важно знать, какую разновидность напитка вы берёте. Например, подслащённые соки могут навредить организму.

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Зарегистрированный диетолог Эми Гудсон подчёркивает, что на самом деле никакая пища и никакие напитки не могут вызвать образование брюшного жира. Однако если в них много килокалорий (например, из-за сахара), то это в дальнейшем может привести к набору веса.

Среди подобных подслащённых напитков можно назвать и соки. Причём речь идёт не о 100 % натуральных, а о соках с добавленными сахарами.

Важно понимать, что в любом соке есть сахар, как минимум - в виде фруктозы (естественный сахар, входящий в состав фруктов). Но натуральные соки всё же будут обеспечивать организм большим количеством питательных веществ, чем другие соки. Так, Гудсон утверждает, что в полностью натуральном гранатовом соке есть антиоксиданты и калий, в апельсиновом - витамин С и некоторых витамины группы B.

Эксперт по питанию Лорен Манакер говорит, что «апельсиновые» напитки (которые похожи на натуральный сок, но содержат добавленный сахар и искусственные компоненты) могут навредить здоровью. При потреблении большого количества добавленного сахара в организме может накапливаться брюшной жир. Если вы хотите купить апельсиновый сок, то выбирайте 100-процентный (полностью натуральный) вариант.