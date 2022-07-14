Терапевт перечислила вредные для работы мозга продукты

Употребление соли и быстрых углеводов может ухудшить работу мозга, заявила врач-терапевт и нутрициолог Светлана Горяйнова. Вредные для когнитивных функций продукты она перечислила в интервью для «Доктор Питер».

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По словам врача, неправильно подобранный рацион может плачевно сказываться на работе мозга и вредить психике.

Так, по ее словам, употребление большого количества насыщенных жиров и трансжиров приводит к повышению плохого холестерина и, как следствие, снижению работоспособности мозга.

«Также увеличивается риск развития болезни Альцгеймера, неврологических заболеваний, ухудшения памяти»,

— предупредила Горяйнова.

Следующим вредным для мозга продуктом она назвала соль.

«У любителей соленого может повыситься артериальное давление, что может привести к разрушению сосудов, сосудистому спазму — а это ограничивает поступление крови к мозгу»,

— сообщила врач.

Кроме того, частое употребление сахара и быстрых углеводов, по словам терапевта, повышает уровень глюкозы и инсулина.

«Впоследствии это может привести к метаболическому синдрому и ожирению»,

— уверена врач.