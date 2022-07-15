Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
2 часа назад

Терапевт рассказала об овоще, который влияет на эрекцию

Даша Краснова

Диетолог и терапевт Ольга Лушникова рассказала о полезных свойствах овощей для улучшения мужского здоровья. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Терапевт рассказала об овоще, который влияет на эрекцию
Фото: unsplashunsplash

В свекле содержатся особые растительные пигменты беталаины, которые придают плоду цвет и обладают полезными для здоровья свойствами. Например, беталаины усиливают естественные процессы детоксикации организма, а также отличаются противораковым и антимикробным эффектом.

«Также беталаины способствуют выделению оксида азота — одного из важнейших биологических медиаторов. Важную роль монооксид азота играет в процессе возникновения и поддержания эрекции у мужчин», — заявила Лушникова.

Если моноксид азота в организме мужчины мало, то эрекция либо не достигается, либо становится слишком слабой. Для улучшения эрекции врач посоветовала включать в рацион свеклу, но надеяться только на овощи не стоит.

«На эректильную функцию мужчин влияет огромное количество факторов: гормональные нарушения, стрессы, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, инфекции и другие», — заключила Лушникова.

До этого мы рассказывали про рацион который уменьшит смертность.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители