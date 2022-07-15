Терапевт рассказала об овоще, который влияет на эрекцию

Диетолог и терапевт Ольга Лушникова рассказала о полезных свойствах овощей для улучшения мужского здоровья. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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В свекле содержатся особые растительные пигменты беталаины, которые придают плоду цвет и обладают полезными для здоровья свойствами. Например, беталаины усиливают естественные процессы детоксикации организма, а также отличаются противораковым и антимикробным эффектом.

«Также беталаины способствуют выделению оксида азота — одного из важнейших биологических медиаторов. Важную роль монооксид азота играет в процессе возникновения и поддержания эрекции у мужчин», — заявила Лушникова.

Если моноксид азота в организме мужчины мало, то эрекция либо не достигается, либо становится слишком слабой. Для улучшения эрекции врач посоветовала включать в рацион свеклу, но надеяться только на овощи не стоит.

«На эректильную функцию мужчин влияет огромное количество факторов: гормональные нарушения, стрессы, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, инфекции и другие», — заключила Лушникова.